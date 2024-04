Dopo il rinvio per maltempo il Matilda inaugura la stagione tra cartomanzia e divinazione

Venerdì 3 maggio, dopo il rinvio causa maltempo, inaugura la stagione il Matilda di Marina di Ravenna, all'insegna del "night is magic". Sul locale di viale delle Nazioni cala un velo di mistero: cartomanzia, tarocchi e arte della divinazione saranno i temi che accompagneranno gli ospiti nel corso della stagione 2024.

La novità di quest’anno: ogni venerdì saranno aperte 3 sale sempre mutevoli nel contenuto e negli interpreti, rendendo sempre varia la programmazione in tutti gli ambienti. In Centrale si susseguiranno format sempre diversi: Malachica (Reggaeton), Freedom (Techno), La vita a 30 Anni e Voglio Tornare negli anni 90, sono solo alcuni dei temi. Non mancheranno special guest e dj internazionali Glam: quest’anno, infatti, il glam torna ad essere una sala indipendente dopo tanto tempo. A dirigerla saranno staff esterni provenienti dalla provincia e da fuori che, in collaborazione con lo staff del Matilda, porteranno a turno il loro prodotto Garden: una sala Over30 che di fatto costituisce una festa nella festa. Un eterno Capodanno all’Italiana dove la musica proposta sarà un ritorno radiofonico a quegli anni. Durante il format Freedom che sarà proposto in centrale una volta al mese, nel garden si tornerà sempre alle origini, ma con musica hip hop old school.

Line up del 3 maggio: Main Room Voglio Tornare Negli Anni 90, Glam Aphrodite by @taba90, Garden @m31aparty. 700 portachiavi distribuiti alle donne saranno valevoli come omaggio entro le 00.45 tutta la stagione. Ridotto entro le 00:45: uomo 20 euro con consumazione, donna 10 euro con consumazione. Intero dopo le 00.45: uomo 20 euro senza consumazione, donna 10 euro senza consumazione. Acquistando la prevendita, la consumazione sarà inclusa a prescindere dall’orario di ingresso. Info e tavoli 333.8337118, Instagram @matilda_disco.