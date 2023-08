Dopo l'alluvione torna a Faenza la cena itinerante: "Un segno tangibile della nostra rinascita"

Nonostante l'impatto dell'alluvione che ha colpito la città di Faenza lo scorso maggio, Confcommercio Ascom Faenza e Distretto A Weekend confermano la loro collaborazione per la XVI edizione della Cena Itinerante, che si terrà venerdì 1 settembre. Una collaborazione che testimonia la resilienza della comunità di Faenza e la sua dedizione alla promozione dell'arte, della cultura e della gastronomia nonostante le sfide affrontate. L'evento del 1 settembre, uno dei momenti clou della manifestazione di 3 giorni originariamente in programma a maggio, rappresenta un'opportunità per i cittadini e i visitatori di riunirsi, celebrare la vitalità della città e contribuire alla sua rinascita.

“Sono stati mesi di sforzi incessanti per riportare alla normalità la nostra cucina e la sede che tanto amiamo - ha dichiarato il Direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati - e che oggi, con immensa gioia e orgoglio possiamo affermare di esserci riusciti. La Scuola di Cucina Kwak è per noi e per il territorio un investimento importante e un punto di riferimento per la formazione in ambito gastronomico. Ed è per questo che per noi era importante riuscire a partecipare alla Cena Itinerante come segno tangibile della nostra rinascita e dell'impegno costante nel promuovere il territorio.”