Dopo la pausa invernale riprende ad Alfonsine la rassegna "Accordi"

Dopo una pausa invernale, riprende ACCORDI – inventario di concerti possibili, progettata e tenuta dall’Associazione di Promozione Sociale MUDA, con la direzione artistica di Marco Zanotti. Sul palco de La Parentesi sale il duo As Madalenas, per un live set di musica popular brasileira.

Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, le cantanti e poli-strumentiste Cristina Renzetti e Tati Valle si sono incontrate nel 2013 per unire le loro voci, le chitarre, le percussioni e dare vita a un progetto unico, pieno di freschezza e intensità. In questo live saluteranno insieme al pubblico di Alfonsine il repertorio del loro secondo album Vai Menina, in attesa dell’imminente uscita del loro terzo album.

Cristina Renzetti è una delle più squisite interpreti del repertorio brasiliano in Italia. Trasferitasi a Bologna (da Terni, dov’è nata nel 1981), inizia a frequentarne la scena jazzistica, dando vita alle sue prime collaborazioni, tra le quali spicca quella con Rocco Casino Papia, che porta alla creazione della band Jacaré, nella quale trova piena realizzazione la sua passione per la musica brasiliana. Tra il 2006 e il 2011 vive tra l’Italia e Rio de Janeiro. E proprio in Brasile, nel 2011, esce il suo primo disco da solista, Origem é girO, mentre in precedenza aveva inciso due album coi Jacaré. Oltre alle collaborazioni con numerosi esponenti della nuova generazione della musica brasiliana, ha preso parte a gruppi con Cristina Zavalloni, Patrizia Laquidara, David Linx.

La cantautrice brasiliana Tati Valle è nata a Londrina (Paranà) nel 1983, ma dal 2007 vive e lavora in Italia. Ha collaborato con Nelson Machado, Eddy Palermo, Giò di Tonno, Gustav Lundgren e altri importanti interpreti. Nel 2013 è uscito il suo primo disco, Livro dos dias.

Il duo As Madalenas, che riunisce queste sensibili interpreti, è un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore. Le diverse sfumature di samba, bossa e folklore carioca sono affrontate in un accavallamento di lingua portoghese e italiana. Nelle loro scalette, alle immancabili presenze verde-oro (Chico Buarque, Caetano Veloso…) si affiancano non meno emozionanti composizioni originali.

Il concerto delle Madalenas è uno spettacolo molto variegato e dinamico: ora intime, ora energiche, si scambiano gli strumenti e le intenzioni, la lingua italiana e quella portoghese esprimendo la forza e la delicatezza del mondo femminile e le sfumature diverse del folklore brasiliano, del samba e dello swing. Non è richiesta alcuna tessera associativa. È gradita la prenotazione: tel. 379 2102824 - muda.aps@gmail.com - FB+INSTA @muda.aps

mercoledì 19 aprile 2023



LA PARENTESI

Piazza Vincenzo Monti 39, Alfonsine (Ravenna)

Porte ore 20.30, concerto ore 21 circa

Biglietto per il concerto € 15 comprendente un benvenuto con drink e assaggio offerto della vicina Trattoria Al Gallo