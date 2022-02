Dopo "The Voice", Vittorio Bonetti torna sul palco con "Viaggi e Miraggi"

Direttamente dal grande successo di "The Voice Senior", venerdì 18 febbraio, alle 21.30, torna sul palco del Teatro Socjale di Piangipane Vittorio Bonetti. Un concerto dove Bonetti, accompagnato da tre grandi musicisti (Tommy Graziani alla batteria, Andrea Morelli alle chitarre e Marco Dirani al basso) ci porta per mano in un viaggio lungo la storia della canzone d'autore italiana. Un concerto tra "Viaggi e Miraggi".

Biglietto 15 euro, prevendite www.teatrosocjale.it. Ingresso riservato ai soci Arci, tesseramento in teatro