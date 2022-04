Dopo una lunga assenza torna con due serate di concerti il festival "Around the Rock"

Venerdì 22 e sabato 23 aprile (ore 21) torna alle Artificerie Almagià di Ravenna la 29esima edizione di Around the Rock. Dopo una lunga pausa la manifestazione torna in forma di festival, in due serate di concerti che vedranno sul palco una selezione delle migliori band locali, tra emergenti e gruppi affermati.

Around the Rock è una delle rassegne più longeve del panorama musicale ravennate, organizzato da Norma Aps in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna. Nato con gli obiettivi di esplicitare e favorire l’espressione artistica, dare continuità all’offerta musicale giovanile e qualificarne l’offerta, dal 1988 il festival è stato non solo la cornice di esibizioni con grande partecipazione ma anche contenitore di meccanismi di partecipazione e collaborazione da parte dei giovani musicisti.

Nelle due serate saliranno sul palco dell'Almagià dieci band del territorio, in un incontro di generi e influenze musicali eterogeneo e di grande qualità. Nella prima serata del festival, venerdì 22 aprile, ad avvicendarsi sul palco saranno i giovanissimi Relicta, poi Monkey Theory, con il loro tropical punk, e Next Time Mr Fox, pronti a far saltare l’almagià a tempo di concerti in tutta Europa, UK e Russia. Poi gli Elyne, forti di tour in tutta Europa, e Parenti, sorta di super-gruppo ravennate.

Nella seconda serata di sabato 23 aprile il festival riparte dalle nuove leve con The First Page e il loro pop in italiano per la prima volta sul palco dell’Almagià, sarà poi la volta di Nannibiuss & Friends, formazione demenziale a tinte rock, quindi Aldi dallo spazio in un viaggio tra ambient e progressive, a seguire Kuf e il loro indie rock italiano, infine Edna Frau trio Electro Indie nato da appena un anno che già ha riscosso grande successo con il disco d’esordio “My Ego is bigger than Yours”. Entrambe le serate sono a ingresso gratuito.