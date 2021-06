Doppia visita alla mostra "Donne: libere e protagoniste"

Indirizzo non disponibile

Nel Salone delle bandiere di Palazzo Manfredi a Faenza si può visitare la mostra ‘Donne: Libere e Protagoniste, Storie di impegno politico, sociale ed economico nella Romagna Faentina’, esposizione itinerante nei comuni dell’Unione, nel 75esimo anniversario dell’introduzione del voto alle donne. I 21 pannelli che la compongono illustrano il percorso del protagonismo femminile nel territorio della Romagna Faentina a partire dalla nascita della Repubblica fino agli inizi degli anni Sessanta.

La mostra sul protagonismo politico, sociale ed economico delle donne della Romagna Faentina fra anni Quaranta e Sessanta, verrà ospitata in ciascun comune dell’Unione tra giugno e dicembre 2021 e illustrata attraverso visite guidate gratuite e aperte alla cittadinanza, nel rispetto delle norme anti-contagio. A Faenza la prima attività è in programma sabato 5 giugno con visite in due orari: alle 15 e alle 17. Sarà necessario prenotarsi presso la Pro Loco (telefono: 0546.25231). La mostra rimarrà nel Salone delle Bandiere fino alla fine del mese di agosto. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0546 25231 - info@prolocofaenza.it