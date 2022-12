Doppio appuntamento musicale al Mama's Club

Doppio appuntamento al Mama's Club di Ravenna



Venerdi 16 dicembre ore 21

BRUNO LAUZI Un piccolo grande uomo

Gianluigi Tartaull:voce e chitarra; Luca Bombardi: pianoforte

Un piccolo grande uomo che non ha mai rinunciato, anche nei momenti più difficili, a raccontarci la vita con uno sguardo ironico e poetico. Bruno Lauzi è il più irregolare tra i cantautori genovesi. Le sue canzoni si distinguono per la particolare ironia e intelligenza, e arrivano a coloriture musicali che portano al jazz, tanto che nel 1969 registra un disco intero su musiche jazz di Tito Fontana. Ma Lauzi è un irregolare anche nei contenuti, che lo differenziano dai suoi colleghi cantautori, a cui rimprovera l'eccessivo legame con la politica e l'ideologia (tranne il "poetico Guccini"). Lauzi è uno dei pochi ad 'andare contromano', come recita un passo della sua canzone 'Io canterò politico'. Lo sarà fino alla fine. La malattia che lo porterà ad una morte prematura, il Parkinson, non gli impedirà di apparire e fare concerti, anche ironizzando sulla sua condizione.

INGRESSO 10 EURO

Sabato 17 dicembre ore 21

PAOLO GHETTI MELODY QUARTET Jazz:Cardinal Point

Paolo Ghetti: Contrabbasso e Arrangiamenti; Alessandra Abbondanza: Voce; Massimiliano Rocchetta: Piano; Andrea Elisei: Batteria

Una delle caratteristiche che accomuna numerosi dei brani del repertorio jazzistico è l’origine di queste composizione. La loro comparsa coincide con la nascita di una nuova forma d’intrattenimento , un nuovo modo per gli americani della Broadway di fine anni ’20 di evadere dalla realtà alla ricerca di un sogno: il Musical. È in questo genere di rappresentazione teatrale che troviamo la perfetta integrazione tra le danze e il lirismo di autori come Jerome Kern, George Gerswhin, Irving Berlin, Cole Porter, Lorenz Hart. Il grande successo dei musical si deve in gran parte alla straordinaria abilità di questi compositori della Tin Pan Alley e dei rispettivi parolieri che con le loro songs ,hanno accompagnato indimenticabili passaggi delle trame e al tempo stesso hanno reso immortali le loro stesse canzoni, tanto da essere riproposte qualche anno dopo come colonne sonore in molti film di successo. Un’ultima peculiarità che lega questi standards è l’uso essenzialmente del tema dell’amore , raccontato in svariati modi e visto da diverse angolazioni : Ira Gerswhin parla di un sentimento adolescenziale, Porter lo ritrae con carattere spesso licenzioso, Kern rappresenta un amore fugace.Tutto ciò concorre a rendere intramontabili melodie,testi e armonia di questi capolavori che sono stati scelti dal contrabbassista Paolo Ghetti, insieme al suo Trio, con Massimiliano Rocchetta al piano e Stefano Paolini alla batteria, come repertorio musicale da affidare alla giovane e interessante voce di Alessandra Abbondanza.

Ad ogni brano è stato dato un colore nuovo attraverso arrangiamenti più moderni e vari, cercando di caratterizzarli con chiavi armoniche o ritmiche. Inoltre sono presenti all'interno del programma musicale proposto, composizioni originali sempre attente alla semplicità melodica ma con tematiche più attuali.

INGRESSO 12 EURO

MAMA’S CLUB

CIRCOLO ARCI SCINTILLA

VIA S.MAMA 75 48121 RAVENNA

CELLULARE 3319118800

Sito: http//www.mamasclub.it