Doppio concerto al Mama's Club dal sapore sudamericano

Doppio appuntamento in musica al Mama's Club di via S.Mama 75 a Ravenna nel weekend del 3-4 marzo 2023.



VENERDI’ 3 MARZO ore 21

STORIA E BALFOLK

CUBA- 70 anni dall'assalto alla caserma Moncada:

parole, immagini e musica.... per raccontare.

RUBEN ROJO Y PENNABILLI SOCIAL CLUB

Ruben Rojo da Cuba, voce e chitarra

Gildo Montanari da Pennabilli, fisarmonica

Pedro Mena Peraza da Cuba, percussioni

In collaborazione con Associazione Italia Cuba

Circolo ravennate Vilma Espin

Ruben Rojo y Pennabilli Social Club propongono revival di successi e canzoni della tradizione folkloristica cubana, portate all'attenzione del pubblico mondiale dal Buena Vista Social Club.

Un mix sensuale di allegria e danza coinvolgenti.



SABATO 4 MARZO ORE 21

CUMBIA PODER 4et Folk sudamericano, cumbia

Carlos Forero: voce, chitarra, cuatro

Andres Langer: pianoforte, fisarmonica, voce

Marco Zanotti: batteria, voce

Matteo Salvatori: percussioni

Capitanata dal cantante colombiano Carlos Forero, cresciuto suonando nelle strade e sugli autobus di mezza America Latina, il trio Cumbia Poder è completato da Andrés Langer (Argentina) e Marco Zanotti (Italia), con frequenti collaborazioni di altri musicisti come in questo caso in cui alle percussioni si aggiunge Matteo Salvatori. Nato dopo lo scioglimento di Del Barrio nel 2016, l'ensemble Cumbia Poder assume come centro focale del suo repertorio la musica colombiana, quindi la cumbia, il vallenato, la musica andina e quella di stampo più africano. Il repertorio tuttavia si arricchisce dei ritmi e delle sonorità di tutta l'America Latina, dal joropo venezuelano alla musica del Perù, del Chile e dell’Argentina, dalla saya afro-boliviana al son cubano.

MAMA'S CLUB

CIRCOLO ARCI SCINTILLA APS

VIA S.MAMA, 75 48121 RAVENNA

CELLULARE 3319118800

SITO www.mamasclub.it