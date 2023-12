Doppio concerto al Mama's Club nel weekend

Doppio appuntamento al Mama's Club venerdì 15 e sabato 16 dicembre.

VENERDI' 15 DICEMBRE ORE 21.30

BANANA BOAT PLAY HARRY BELAFONTE

Bruno “Vinsanto” Orioli: vox e guit; Francesco “King Frisko” Plazzi: vox e guit Ben pochi artisti hanno avuto un tale significante impatto con la cultura e la politica americana come l’attore, produttore, cantante e attivista newyorchese di origini giamaicane Harry Belafonte. Un nome sinonimo oramai di leggenda e vicino alle leggende: con Martin Luther King alla marcia di Washington del ’63, con Marlon Brando e Tony Curtis alla scuola di teatro a Broadway, con Nat King Cole nel primo spettacolo televisivo prodotto da un afroamericano, con Miriam “Mama Africa” Makeba molto prima dei panafricanismi… “Art is the radical voice of civilization” è il mantra di Harry Belafonte che arriva alla musica solo dopo aver approfondito gli studi di teatro e grazie alla rivelazione al Village Vanguard di New York dei concerti di Woody Guthrie e Leadbelly che scateneranno in lui la voglia di mettere la propria voce su un repertorio in grado di fondere il gospel con le melodie caraibiche in maniera del tutto personale. È la vera e propria esplosione del calypso con successi mondiali come Matilda e Banana Boat Song (Day-Oh) che lo consacreranno tra i grandi della musica universale.

Sabato 16 dicembre ore 21.30

MAURO MUSSONI TRIO

Jazz moderno. Mauro Mussoni: contrabbasso; Nico Tangherlini: piano; Enrico Smiderle: batteria. Già leader da diversi anni del quintetto a suo nome con il quale ha inciso due album (Lunea per Alfamusic e Follow The Flow per WoW Records), Mauro Mussoni si presenta nella formazione al tempo stesso più completa ed essenziale del jazz: il trio. Al suo fianco in questo nuovo progetto si trovano due al pianoforte ed Enrico Smiderle alla batteria. Limbo perchè nasce in un periodo ed in un contesto difficili da decifrare e nei quali è difficile muoversi. Limbo perchè riprende l’esperienza grandi talenti come Nico Tangherlini, gli stili ed i gusti del passato e li associa al presente in una dimensione mediana e definita. Il trio vanta la collaborazione di Nico Gori al clarinetto e sax e Pepe Ragonese alla tromba e flicorno. In questo modo le timbriche dell’album si realizzano anche nel live.

MAMA’S CLUB

CIRCOLO ARCI SCINTILLA

VIA S.MAMA 75 48121 RAVENNA

CELLULARE 3319118800

Sito: http//www.mamasclub.it