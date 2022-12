Doppio concerto di Fabio Concato a Milano Marittima

Al Kalumet in Centro a Milano Marittima imperdibile appuntamento con la musica italiana d'autore di Fabio Concato in versione ”Unplugged”, rigorosamente acustica. Con lui sul palco gli amici musici, Ornella D'Urbano al pianoforte e Larry Tomassini alla chitarra. Fabio guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i suoi successi, carichi di ricordi ed emozioni. Doppio appuntamento giovedì 8 e venerdì 9 dicembre nel locale di Milano Marittima cena più concerto. Info e prenotazioni: 0544974350, 3347006781.