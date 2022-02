Drusilla Foer fa tappa a Ravenna con il suo spettacolo 'Eleganzissima'

La talentuosa, eccentrica, irresistibile Drusilla Foer presenta anche a Ravenna il recital 'Eleganzissima' , scritto e interpretato da Drusilla Foer in una nuova versione aggiornata, in cui Madame Foer racconta aneddoti tratti dalla sua vita straordinaria, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

In Eleganzissima, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova così coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario… Drusilla Foer sarà al Teatro Alighieri lunedì 28 febbraio alle ore 21 all'interno della rassegna di Teatro Comico.