Due eccellenze del panorama indie italiano sul palco: Fine Before You Came e Clever Square

Doppio concerto al Bronson di Madonna dell'albero, che sabato 29 ottobre ospita due eccellenze del panorama indie italiano, i milanesi Fine Before You Came, band che è attiva da ormai tredici anni e che presenterà il nuovo album (il sesto) Forme complesse, e i romagnoli Clever Square. Inizio ore 22. Ingresso 15 euro.

I Fine Before You Came sono Marco, Jacopo, Mauro, Marco e Filippo. Suonano insieme dal 1999. Hanno registrato diversi dischi, split e singoli cercando di trovare la propria identità all’interno di generi musicali come l’emo punk hardcore passando dal post rock fino ad arrivare con l’ultimo disco a uno slow core dilatato e melodico. In questo tour presentano “Forme complesse”, uscito a fine marzo 2021.

L'ultimo album dei Clever Square, Secret Alliance, “è un inno alla privacy, alle gioie della segretezza e alla solitudine”, ispirato dalla sensazione di perdere il contatto con chi si crede di essere, nel bene e nel male. La musica dei Clever Square è morbida e consumata intorno ai bordi, proprio come la classica camicia di flanella, e possiede un andamento barcollante e gentile. Secret Alliance avvolge argomenti sentiti e profondi in una stoffa di indie rock gloriosamente rilassato incrementando in tal modo la magia e consolidando i Clever Square come una delle migliori band contemporanee d’Italia.