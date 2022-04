Due gallerie per "Another Ghost Landascape", una personale di Giorgia Severi

Viene esposta da sabato 30 aprile al 30 giugno a MonoGAO21 (via Alberoni 21) e al Magazzeno Art Gallery (via Mazzini 35) di Ravenna, la mostra di Giorgia Severi "Another Ghost Landascape". Inaugurazione in contemporanea il 30 aprile alle 18. Entrambe le gallerie sono aperte venerdì, sabato e domenica.

Si tratta di una mostra personale dell’artista cervese Giorgia Severi, che dopo molti anni torna a Ravenna con il suo ultimo e inedito progetto. Le due gallerie, diverse per ricerca ed estetica, si incontrano per questa mostra, curata da Luca Donelli, dove la diversità è la caratteristica principale, come nelle stesse opere di Severi: l'artista presenta la ricerca realizzata su alcune specie arboree in estinzione in Macaronesia.

Luoghi, paesaggi e tradizioni che vanno scomparendo per motivazioni climatiche o antropiche, generando interferenze e paesaggi fantasma sospesi nel tempo. Per questa doppia esposizione Giorgia Severi ha lavorato con scultura, disegno e fotografia per catalogare luoghi considerati ormai effimeri per la loro fragilità ambientale, includendo opere su carta anche di grande formato, monocromie che identificano vuoti e texture che aleggiano nella nebbia, così come colori fluorescenti che simboleggiano la necessità di attenzione verso quei luoghi in pericolo.