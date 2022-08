Due giornate di corsi e attività fitness gratuite con la seconda edizione di Cervia Wellness

Dopo una anno di stop torna per la sua seconda edizione Cervia Wellness, un progetto che vede i centri fitness di Cervia e Cesenatico uniti nella promozione del movimento verso i propri cittadini. L’evento, che si terrà sabato 27 e domenica 28 agosto presso il Fantini Club di Cervia, vedrà un ricco calendario di corsi e attività da sperimentare in forma completamente gratuita da residenti e turisti. Saranno due le aree dove poter provare le attività: nella zona del campo da basket sarà presente un palco dove gli istruttori dei centri Fitness proporranno i propri corsi, inoltre anche nella zona Garden saranno tantissime le attività proposte.

I centri Wellness protagonisti del progetto saranno: Fbi Fitness Club, Klub 39, Dynamia, My Place, Studio 524, Simona Rota Yoga, C.c.s. Granata, Dream Fitness, Cross Fit Cesenatico. Per prenotarsi alle lezioni basterà semplicemente inviare un messaggio attraverso Whatsapp al numero: 3293714531. Nel messaggio servirà inserire nome, nognome, mail e norso/i che si desidera sperimentare.

Cervia Wellness 2022 è promosso grazie alla collaborazione tra l’associazione Time to move, il Comune di Cervia e il Fantini club. L’evento gode inoltre del patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Wellness Foundation. Tra i main partner l’agenzia immobiliare Casà, media partner Ravenna Today.

Il programma

Sabato 27 agosto

Area Garden

9.00: Risveglio muscolare a cura di My Place

17.00: Yoga bimbi a cura di Simona Rota yoga

17.30: Yoga flow a cura di Simona Rota yoga

18.00: Yoga a cura di Fbi Fitness Club

Area Palco

10.00: Ginnastica Funzionale a cura di Fbi Fitness Club

10.30: Ginnastica Funzionale a cura di Klub 39

11.00: Total body a cura di My Place

16.30: Funzionale bimbi a cura di Time to move

17.00: Funzionale a cura di Time to move

17.30: Mma a cura del campione europeo Leonardo Zecchi proveniente da Fbi Fitness Club

18.00: Funzionale a cura di Fbi Fitness Club

18.30: Zumba party (10 istruttori di zumba riuniti per un'evento a suon di musica latino americana)

L'evento è realizzato grazie alla sua promotrice Raissa Balzani.

Domenica 28 agosto

Area Garden

9.00: Hatha vinyasa yoga a cura di Dynamia

9.30: Yoga flow a cura di Simona Rota yoga

10.00: Yoga bimbi a cura di Simona Rota yoga

Area Palco

10.00 Zumba a cura di C.c.s Granata

10.30 Zumba a cura di Studio 524

11.00: Pilates a cura di My Place

17.00: Total body a cura di My Place

18.00: Masterclass di Zumba (Un'evento dedicato agli appassionati di Zumba con la presenza di 4 special Guest di questa disciplina).