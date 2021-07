Due giorni di fitness con Michelle Hunziker e "Iron Ciapèt"

Prezzo non disponibile

Per due giorni la quiete e concentrazione sui campi dell’Adriatic Golf Club Cervia saranno allegramente interrotte dalla travolgente atmosfera dell’“Iron Bootcamp, il live di Iron Ciapèt”. Il format di Michelle Hunziker, sbarcato con successo lo scorso anno in Romagna direttamente dal web, vedrà venerdì 16 e sabato 17 luglio Michelle impegnata, assieme a 5 suoi fidati trainer, nel far bruciare calorie a ritmo di musica a centinaia di amanti del fitness e dell’attività all’aria aperta.

Un’originale opportunità di fare nuovamente sport assieme all’aperto in un’atmosfera di festa, ma anche l’occasione di contribuire alla causa di Doppia Difesa (Onlus fondata nel 2007 da Hunziker e Giulia Buongiorno per sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze), a cui sarà interamente devoluto l’incasso dell’iniziativa. Biglietti in vendita sulla piattaforma Ciaotickets.