Due giorni di letteratura a Scattisparsi: da Linda Traversi ad Antonio Pilato

Due incontri letterari per la rassegna I Sabati da Scattisparsi, curata da Ivano Mazzani. Venerdì 22 aprile, alle 18, è tempo di “recuperi” alla libreria Scattisparsi di Ravenna con la presentazione del romanzo “La panchina delle cose difficili” (Einaudi) di Linda Traversi (in precedenza rinviato per maltempo). La scrittrice presenterà il libro in dialogo con Massimo Padua.

Sabato 23 aprile, sempre alle 18.00, arriva un altro appuntamento con la rassegna sotto i portici della libreria di via Sant'Agata. Ed è ancora la letteratura a essere protagonista: Antonio Pilato presenta infatti la sua novella “Scienza ritegno”, un'opera che intraprende un percorso insidioso fra incubo e psicologia, fra isteria e incontri al limite del grottesco. Come sempre, la partecipazione agli incontri è libera e gratuita.