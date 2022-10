Due pedalate con le Ciclo Guide alla scoperta del nuovo itinerario "Rocche e torri"

Domenica 16 e 23 ottobre sono in programma due biciclettate alla scoperta della Bassa Romagna, accompagnati da Ciclo Guide Lugo. Le due giornate seguiranno il nuovo itinerario turistico «Rocche e torri»: un percorso attraverso la storia della Bassa Romagna tra torri possenti, che erano il simbolo del potere economico e militare delle città comunali fin dal XII secolo, e antiche rocche che ancora oggi sovrastano le città con l’imponenza delle loro strutture.

Nella prima pedalata, il 16 ottobre, si partirà dalla Rocca di Lugo, per poi scoprire quali altre torri conservano Bagnacavallo e Cotignola, abbinando cultura e movimento grazie alla bicicletta. Ritrovo alle 9.30 in piazza Baracca, prenotazione obbligatoria entro il 13 ottobre. Il percorso è di 21 km che saranno percorsi in circa 3 ore.

Domenica 23 ottobre secondo appuntamento con partenza dalla Rocca di Bagnara, per poi scoprire la torre di Conselice e poi Sant'Agata sul Santerno e Massa Lombarda, per un totale di circa 24 km; conclusione con un pranzo in compagnia. Ritrovo alle 9.30 in piazza IV Novembre a Bagnara, prenotazione obbligatoria entro il 20 ottobre.

Le pedalate sono gratuite con bilugici propria, ma è possibile anche il noleggio; il pranzo può essere al sacco, oppure prenotando al costo di 10 euro un piatto di cappelletti al ragù (prevista anche alternativa vegetariana).

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare l'Ufficio informazioni turistiche al numero 0545 280898, mail turismo@unione.labassaromagna.it, oppure Ciclo Guide Lugo al 347 0475029.

Il percorso «Rocche e torri» va ad aggiungersi a quelli già esistenti: «Note dalla terra della Bassa Romagna», «La memoria nel paesaggio», «Tracciati di land art in Bassa Romagna», «Tra terra e acqua», «Street art», «Dal museo alle case museo», «Lamone: un fiume di emozioni», ciclovia «Albaco: percorso del benessere»; i percorsi sono disponibili per la consultazione sul sito di promozione turistica bassaromagnamia.it.

Si tratta del primo dei tre nuovi percorsi tematici previsti per quest'anno: sono infatti in programma altri due itinerari che saranno rivelati a fine anno. I percorsi della Bassa Romagna implementano la ricca offerta della Regione, disponibile al link https://emiliaromagnaturismo.it/it/itinerari