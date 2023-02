Due serate di musica al Mama's con Voc Folk e Pedro Makay

Prezzo non disponibile

Un altro fine settimana di musica al Mama's Club di Ravenna. Venerdì 10 febbraio, ore 21, spazio al Voc Folk Trio. Violino, organetto e chitarra sono gli strumenti evocati dall'acronimo VOC, che rimanda però anche anche l'aggettivo "vocale", un nome scelto per tutta una serie di canti a ballo che costituiscono la cifra stilistica di questo nuovo trio che intende profilarsi localmente come “al servizio” del balfolk. In concerto Juancarlos Battilani, Umberto Rinaldi e Piergiorgio Oriani propongono brani occitani, francesi, bretoni, con circassi, chapelloises, valzer e mazurke.

Sabato 11, sempre alle 21, arriva invece il Pedro Makay Trio. Il musicista e compositore spagnolo Pedro Makay, che accompagnato dalla sua musica ha viaggiato tra il Vecchio Continente e le Americhe, tra il Calypso, la musica africana, il Flamenco e il Rhythm & Blues, presenta il suo nuovo album "Colores" pubblicato in Italia con Caligola Records. Un lavoro che riunisce brani inediti dove dà origine a un suono ispirato a radici popolari emerse in collaborazioni, esperienze e incontri con musicisti di culture diverse.