Due settimane di grande musica alla Sala Corelli con le masterclass di pianoforte

Lunedì 31 agosto prendono avvio a Ravenna, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, due settimane dedicate al pianoforte con grandi protagonisti della musica: tre Masterclasses di alto perfezionamento pianistico, con docenti di straordinario valore artistico e didattico come Nazzareno Carusi, Olaf John Laneri e Massimiliano Ferrati.

Apre questo intenso periodo la masterclass del Maestro Nazzareno Carusi. Figura di grandissimo rilievo nel mondo musicale e culturale italiano, consigliere del Teatro alla Scala di Milano, nel corso della prima mattinata si alterneranno sul pianoforte della Sala Corelli ragazzi provenienti da tutta Italia, Austria e Russia per contendersi le cinque borse di studio messe a disposizione dalla organizzazione (grazie al generoso contributo di realtà locali) per poter seguire le sue lezioni, a partire da martedì 1 fino a venerdì 4 settembre 2020. La selezione sarà a cura dello stesso Maestro che sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i cinque ragazzi più talentuosi. Una settimana di duro lavoro, nella quale i giovani pianisti passeranno dalle lezioni col Maestro in sala Corelli, alle aule studio (gentilmente messe a disposizione dalla scuola di musica Mikrokosmos), all’Auditorium “G. Di Stefano” di Marina di Ravenna.

Domenica 6 e lunedì 7 settembre si svolgerà la Masterclass del Maestro Olaf John Laneri, mentre il Maestro Massimiliano Ferrati sarà impegnato nella sua Masterclass da lunedì 7 fino a mercoledì 9 settembre. A conclusione delle Masterclasses i giovani pianisti si esibiranno in concerto nell’Auditorium “G. Di Stefano” di Marina di Ravenna, alle ore 21, nelle serate di: giovedì 3 settembre (allievi del M° Carusi), lunedì 7 (allievi del M° Laneri), martedì 8 (allievi del M° Ferrati). Domenica 6 settembre alle ore 21 presso la Sala Corelli ci sarà invece il concerto straordinario del Maestro Massimiliano Ferrati.