Due visite guidate in natura ad Alfonsine e Bagnacavallo

Il Ceas della Bassa Romagna promuove due appuntamenti in natura rassegna regionale «Vivi il verde». Sabato 15 ottobre dalle 15 alle 17 Casa Monti ad Alfonsine organizza «La storia della Riserva», una visita guidata per famiglie presso lo stagno dell'ex fornace Violani, per osservare e raccontare l’evoluzione dell’ambiente rinaturalizzato a partire dagli anni '80. A seguire laboratorio per i più piccini.



Il secondo appuntamento sarà domenica 20 novembre: al Podere Pantaleone di Bagnacavallo dalle 14 alle 17 ci sarà invece una visita guidata adatta per famiglie e adulti all’interno del bosco. Si parlerà delle sue origini e la sua storia, delle sue piante, anche rare, dei suoi alberi vetusti e degli animali che lo popolano. Saranno realizzate esperienze sul legno morto, vi sarà un contatto diretto e inusuale con vari insetti del legno e non mancheranno tante stimolazioni sensoriali attraverso gli elementi naturali del bosco.



Le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria presso la sede di riferimento: Casa Monti al numero 0545 38149 o via email a casamonti@atlantide.net (prenotazioni telefoniche dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13); Podere Pantaleone ai numeri 0545 280898 e 347 4585280, email info@poderepantaleone.it.



Le iniziative rientrano nella nona edizione della rassegna regionale «Vivi il Verde», che per il 2022 propone di riflettere sul tema «Giardini di ieri, giardino oggi: storie e nuove visioni» e cheintende focalizzarsi sulla valorizzazione in primo luogo del giardino storico, ma anche dei giardini, dei parchi e delle aree verdi presenti sul nostro territorio.