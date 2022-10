E’ il momento del nuoto: meeting del Panathlon Club Faenza con Michele Busa

Il nuoto italiano è sinonimo di continui successi internazionali di grandi campioni, ma anche di importanti affermazioni nazionali grazie a una inesauribile patrimonio di atleti. A questo sport, e in particolare a un atleta faentino che si è particolarmente distinto e al movimento natatorio il Panathlon Club Faenza dedica il meeting di martedì 11 ottobre (ore 20.15) al bistrot ristorante “Rossini” in piazza del Popolo, 22 a Faenza. La serata conviviale sarà sul tema “A nuoto, per vincere” con Michele Busa, atleta Centro Sub Nuoto Club 2000Faenza, l’allenatore Marco Fregnani e Antonio Marcelli, presidente A.S.D. CSNC2000 Faenza.

