Edda Plazzi, Loretta Merenda e Sandra Melandri presentano "Attraversare l'abbandono"

Sabato 3 dicembre ore 18, presso Moog Slow Bar, Vicolo Padenna 5 Ravenna, si terrà il sesto incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Edda Plazzi, Loretta Merenda e Sandra Melandri presentano, dialogano, recitano: "Attraversare l'abbandono - Vivere e trasformare la sofferenza d’amore", libro edito da Il Ponte Vecchio, scritto da Edda Plazzi e Livia Bosco.

Romanzo e saggio si intrecciano in questo libro in cui si racconta la storia di sofferenza e rinascita dopo un abbandono, nel percorso che va dalla disperazione alla possibilità di tornare nuovamente a vivere. Questa è "una storia". Ogni singola storia è declinata secondo le tante variabili umane e le differenti caratteristiche di personalità di chi vi è coinvolto. Tuttavia alcuni elementi comuni possiamo trovarli in ognuna, per il semplice fatto che apparteniamo al genere umano e dunque soggetti alla legge dell'attaccamento, così come John Bowlby la definita: la legge del legame affettivo, che ci programma per vivere insieme agli altri e in cui il bisogno di vicinanza e la forza che modella i legami della nascita alle relazioni sentimentali adulte. Quando un legame si interrompe, di qualsiasi motivo si tratti, entro nel gioco stati emotivi che alterano l'equilibrio psichico e fisiologico ci troviamo di fronte ad angoscia e reazioni primordiali la "protesta", "la disperazione" e il "distacco". Questo è il tema del libro, racconto appassionante, ricco di umanità e di sapienza di un amore che muore, di un orizzonte che si chiude per sempre e della possibilità di una rigenerazione.