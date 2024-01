Si sale In skate sulla Rocca Brancaleone con il regista Edo Tagliavini

Sabato 20 gennaio ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone, con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura. “In skate sulla luna” è un dialogo fra il regista Edo Tagliavini, l’organizzatore cinematografico Matteo Papi e il cinefilo Luigi "Gigi" Distaso. Il regista ripercorrerà il percorso avventuroso che l’ha portato alle scelte che ha fatto: da campione nazionale di skate negli anni ‘90 a viaggiatore professionista in giro per il mondo, fino alla regia cinematografica e alle storie che gli piace raccontare.

Edo Tagliavini è di Ferrara ed è stato campione nazionale di skateboard nel 1990 e viaggiatore “professionista”: ha collaborato con testi e servizi fotografici alla realizzazione di alcuni titoli della Clup Guide.

Dopo gli studi universitari al Dams di Bologna e alcune esperienze nel teatro danza (ha collaborato con Monica Francia), nel 1999 si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha realizzato in seguito spot, video clip musicali e cortometraggi, Dal 2017 si è dedicato anche all’insegnamento pratico al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove svolge regolari laboratori di regia ed è tutor in regia nel gemellaggio con la Scuola Barreira di Valencia, e in corsi presso la CNA Ravenna. È stato aiuto regista in diverse produzioni, tra le quali AB production per il film “Broken” di Edmond Budina (Albania), Era Film Production per il film “A shelter among the clouds” di Robert Budina (Albania). Tra gli ultimi film “Lei” (2022, short 9’, Alexa), “2020 life and death of a Virus” (2022, documentario pop up 50’ HD), “C’era una volta un Re” (2020, short 17’, mini Alexa). Ha realizzato videoclip per Dagger Moths, Silvia De Santis, Be About, Nina, Otto Hoom, Void of Sleep, Devocka.

Matteo Papi è di Ravenna laureato in Storia del cinema al Dams di Bologna. E' uno degli organizzatori del festival “Corti da Sogni” e tra i fondatori del “Festival Naturae” di Lido di Classe. Ha preso parte ad una decina di film come segretario di produzione, ha lavorato come ufficio stampa in ambito cinematografico e sportivo, è stato cronista per diverse testate e radio del territorio. Ogni anno tiene laboratori di cinema nelle scuole della città. Luigi Distaso è amico del regista, cinefilo appassionato da quella domenica pomeriggio in cui la RaiTre di Angelo Guglielmi si permise di trasmettere “Il Pranzo di Babette”, facendogli capire che esistevano altri modi di emozionarsi con un film che non fossero solo le commedie sexy anni ‘70 e i “film di menare”.