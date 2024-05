Edoardo Bennato arriva in concerto a Ravenna con il suo tour 2024

Toccherà anche la città di Ravenna il tour 2024 di Edoardo Bennato. Il cantautore partenopeo arriverà infatti in concerto al Pala De Andrè venerdì 25 ottobre (ore 21). I tanti fan di Bennato avranno così l'occasione di cantare a squarciagola alcuni dei successi dell'artista come Il gatto e la volpe o L'isola che non c'è. Biglietti in vendita da 40 a 51 euro su TicketOne.

Bennato era già stato nel Ravennate pochi anni fa, nel 2021, con una serata a Milano Marittima. Successivamente era passato invece dalla nostra provincia il fratello Eugenio (anche lui cantautore), ospite della rassegna “La Voce Artistica” a Ravenna nel 2021 e poi di nuovo pochi mesi fa al teatro Godoni di Bagnacavallo.