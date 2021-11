"Educare alla legalità", un convegno per aiutare i ragazzi a conoscere il contesto in cui vivono

La Polizia Locale di Cervia e la Biblioteca comunale “Maria Goia”, organizzano un convegno sul tema “Educare alla legalità. Strumenti di ricerca e azione per aiutare i ragazzi a leggere attraverso la cultura il contesto in cui vivono”.

Il convegno si terrà sabato 27 novembre dalle ore 9 presso il Teatro Comunale di Cervia. Tra gli ospiti, lo scrittore Daniele Aristarco, autore di numerosi libri per ragazzi sull’educazione alla legalità; la giornalista d’inchiesta Alessia Pacini, autrice del blog “Cosa vostra”, collettivo di giornalisti impegnati nella lotta contro la mafia; Michele Gagliardo, referente Nazionale per la Formazione dell’Associazione “Libera”; Chiara Pinton, della segreteria nazionale di BILL-Biblioteca della Legalità; Elena Zaccherini, referente dell’Ufficio Sicurezza Urbana del Comune di Ferrara; Luca Lubini e Daeder Elisa, del Servizio sicurezza urbana del Comune di Brescia.

Il Convegno si rivolge ai docenti e agli educatori per fornire gli strumenti di ricerca e azione per permettere ai ragazzi di leggere il contesto in cui vivono, trovando analogie e fornendo le chiavi di lettura per l’analisi della cultura e dei messaggi dei fenomeni di devianza.