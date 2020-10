Eleganza e stile al "Mercatino da Forte dei Marmi"

Proporre un’offerta merceologica di alta qualità è, sicuramente, la prima vocazione del Mercatino da Forte dei Marmi. Subito dopo, viene quella di suggellare nuove amicizie ed è questo il caso della trasferta di Ravenna, in programma domenica 18 ottobre, in Darsena.

Dal primo mattino e per tutta la giornata, gli appassionati dello shopping potranno trovare, insieme alle eccellenze di Romagna, quegli articoli divenuti famosi in tutta Italia per il loro gusto ricercato e glamour.

Fra le proposte di punta del Mercatino da Forte dei Marmi, la caldissima e pregiata maglieria in cachemire, anche bordata di pelliccia, borse, calzature e accessori di manifattura artigianale che ben interpretano l’appeal ricercato del “Versilia Style”. In vista della stagione fredda, piumini, cappotti ed altri capispalla.