Domiziano Maselli e Leonardo Rubboli live per "Elementi"

Fino all’8 agosto 2022 va in scena la terza edizione di ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA durante il lockdown del 2020 con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.



Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’estate la rassegna espande il suo raggio d’azione con un calendario di dieci appuntamenti che attraversano tutta la Romagna, potenziando il legame tra suono, arte e natura. Tra Faenza, Cervia, Cesenatico e altri sei comuni della Bassa Romagna (Lugo, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda), i luoghi simbolici selezionati per questa edizione si trasformeranno in un affascinante palcoscenico in cui gli spettacoli proposti si astraggono in una dimensione quasi surreale.



All’interno dell’antico Lavatoio di Massa Lombarda, il 29 luglio, sarà la volta di due giovani artisti e musicisti contemporanei. Il live di Domiziano Maselli, fondatore del collettivo artistico Eremo, sarà caratterizzato da un’elettronica scura, allo stesso tempo contemporanea e ancestrale, in cui convivono tradizioni lontane e futuro digitale. L’esibizione di Leonardo Rubboli sarà una ricerca musicale elettroacustica realizzata con dispositivi di playback analogici e digitali con i quali manipola materiali registrati, integrandoli con dispositivi autocostruiti e sintetizzatori.



L'antico lavatoio di Massa Lombarda è una grande vasca d'acqua, coperta da una tettoia retta da sedici pilastri. Alimentato dal Canale dei Mulini, il manufatto, simbolo del faticoso lavoro delle lavandaie, testimonia momenti di vita sociale delle generazioni passate. Fu ricostruito nel 1948, diverso e più ampio dell'originale, distrutto dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale e presente sul territorio almeno dalla fine degli anni Venti, come testimoniano alcune foto dall'archivio storico del comune di Massa Lombarda. Oltre a ricordare alla cittadinanza un tempo lontano di ritmi di vita lenti a contatto con una natura non sempre clemente, ma comunque luogo di socializzazione, l’antico lavatoio oggi è un luogo di incontro per performance teatrali, narrazioni, musica, poesia e ospita d’estate il Piccolo Festival della Narrazione. Nel Canale dei Mulini, nel tratto da Massa Lombarda a Lavezzola, non scorre più acqua dagli anni Novanta del XX secolo.



Leonardo Rubboli è un musicista di Forlì attualmente attivo in Toscana. La sua ricerca comincia a partire dalla chitarra, influenzato da diverse istanze sonore: dal folk tradizionale al punk hardcore fino al noise, per poi avvicinarsi al campo della ricerca elettroacustica e dell’improvvisazione, dove utilizza dispositivi di playback analogici e digitali con i quali manipola materiali registrati di vario genere, integrandoli con strumenti autocostruiti e sintetizzatori.

Dal 2017 collabora con il Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale di Firenze come membro dello staff tecnico e di produzione. Dal 2019 collabora all’interno del progetto “Heith” di Daniele Guerrini (Haunter Records) in occasione del disco in uscita per l'etichetta berlinese PAN , sia in studio che dal vivo, insieme al percussionista Jacopo Battaglia (Zu).



Domiziano Maselli è artista visivo e sonoro, fondatore del collettivo artistico Eremo. Pubblica per l’etichetta inglese Opal Tapes, 'Lazzaro' è il suo ultimo album. “Come certi pittori devono ponderare a lungo un singolo tratto al fine di renderlo grezzo e apparentemente spontaneo, così Domiziano Maselli attraversa fasi di gestazione disperata, di maniacale cesellatura, per giungere alla forma finale – non definitiva – del suo espressionismo sonoro” (esoteros - Michele Palozzo)



