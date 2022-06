La rassegna Elementi con live e installazioni: sul palco Feldermelder ed Effe Effe

Continua la rassegna di musica contemporanea Elementi. Nel cuore del parco del Bacino di laminazione di Bagnacavallo, venerdì 1 luglio verrà presentata l’installazione audio-visiva ERRATIC a cura di Manuel Oberholzer, in arte Feldermelder, performer e storico produttore musicale svizzero, attivo nel campo del sound design, live electronics e installazione multimediale. A esibirsi durante la serata ci sarà anche Federica Furlani, in arte Effe Effe, che metterà in stretta relazione lo strumento da lei stessa suonato, la viola, e l'elaborazione elettronica.



L'area del parco, avviata nel 2018 per la messa in sicurezza idraulica della zona sud-est di Bagnacavallo, si estende per circa 50.700 metri quadrati. Consiste in un parco pubblico, con Anfiteatro dello Sport all’interno del progetto Al.Ba.Co. in bici: il percorso del benessere; prevede anche una piccola area per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica a corpo libero. Le casse di laminazione funzionano come struttura idraulica solo in caso di eventi meteorici eccezionali, tipicamente una o due volte l’anno e data la vicinanza all’area urbana e la costante esigenza di ogni centro abitato di ampliare le aree verdi, l’area assolve a entrambi i bisogni. Ultimamente sono stati messi a dimora 398 alberi di specie autoctone.



Ingresso gratuito.