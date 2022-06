Il fingerstyle minimalista di J. H. Guraj risuona nel bosco di Fusignano

Continua la terza edizione della rassegna di musica contemporanea "Elementi". Il 10 giugno, il Bosco di Fusignano ci accoglie in un periodo unico dell’anno in cui si può ammirare la danza delle lucciole. Nel cuore della selva di querce e carpini, a esibirsi sarà l’artista Dominique Vaccaro con il suo nuovo alter ego J. H. Guraj in versione chitarra acustica, con un fingerstyle minimalista che scintilla con la rifrazione tipica della foschia padana e si tinge del verde scuro dei boschi calabresi in cui è cresciuto.

Il Bosco di Fusignano si estende ad ovest della città di Fusignano ed è frutto di un rimboschimento di querce e carpini che un tempo ricoprivano la pianura Padana. Il periodo di maggior splendore del bosco, che un tempo sorgeva accanto al palazzo nobiliare di proprietà Calcagnini, si ebbe nella metà del XIX secolo, quando pare occupasse addirittura una superficie di circa 30 ettari. Dal materiale disponibile e dalle testimonianze orali, si può dedurre che il parco ospitasse enormi esemplari arborei come platani e olmi talmente grossi che si faceva fatica ad abbracciare in tre o anche in quattro persone e di zone in cui gli alberi formavano delle cupole impenetrabili persino alla luce diurna. Dagli anni Trenta del secolo scorso l’area boschiva andò lentamente restringendosi fino a che, a metà degli anni Novanta, è nata l’idea di farlo rivivere naturalmente, non più nella sua posizione originaria ormai occupata da case e strade, ma in un’area di circa un ettaro a ridosso del Canale dei Mulini.