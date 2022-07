La rassegna "Elementi" continua con le esplorazioni musicali di Mike Cooper

Prosegue la terza edizione della rassegna "Elementi". Il 10 luglio, il paesaggio “lunare” della Salina di Cervia sarà il palcoscenico per la chitarra e l’elettronica dell’iconico artista inglese Mike Cooper, esploratore musicale instancabile e autore di oltre settanta dischi da solista e trentasette collaborazioni primarie. Il suo intervento è preceduto da una selezione musicale curata dal giovane collettivo cesenate Collettivo Scena.

La Salina di Cervia è la più piccola e la più a nord d’Italia, si estende per 827 ettari, in un parco naturale, oggi porta sud del Parco regionale del Delta del Po e da sempre riserva naturale di popolamento e di nidificazione per molte specie animali e vegetali. La salina è grande un terzo dell’intera estensione del comune di Cervia ed è compostata da oltre 50 bacini, circondate da un canale di oltre 14 chilometri, che consente all’acqua del mare Adriatico di entrare ed uscire dalla salina. L'evento sarà accolto dall’aia della salina, un’area utilizzata per lo stoccaggio del sale dove sono presenti grandi cumuli simili a “ghiacciai” che creano un paesaggio lunare.

Mike Cooper vive attualmente a Valencia in Spagna e negli ultimi sessant'anni è stato un viaggiatore internazionale ed esploratore musicale, spingendo i confini e le frontiere della sua musica e della sua arte. È anche un creatore di film e video, un artista visivo e di installazioni e compone ed esegue musica dal vivo per film muti classici e contemporanei. Recentemente ha scritto e registrato la colonna sonora del film Cane Fire diretto da Anthony Banau-Simon. Ad oggi ha pubblicato 70 dischi da solista, 37 collaborazioni primarie e appare in altre 26 uscite.