"Elementi" porta la musica di Mohammad Reza Mortazavi all'aeroporto

Fino all’8 agosto 2022 va in scena la terza edizione di Elementi, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA durante il lockdown del 2020 con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.Venerdì 5 agosto a partire dalle ore 19, all’interno di un hangar dell’Aeroporto Francesco Baracca di Lugo, si potrà assistere al live di un musicista di fama internazionale: l’iraniano di stanza a Berlino Mohammad Reza Mortazavi, che nel corso della sua carriera ha sviluppato più di 30 nuove tecniche di percussione rivoluzionando il modo tradizionale di suonare. La serata proseguirà con il djset eclettico di Lamusa II, nome d'arte di Giampaolo Scapigliati, musicista elettronico italiano e dj basato a Milano. Ad esibirsi come dj ci sarà anche Carolina Martines, co-founder del collettivo artistico bolognese Undicesimacasa.



Il piccolo aeroporto del comune di Lugo, che prende il nome dall’asso della Prima Guerra Mondiale, è situato nella località di Villa San Martino di Lugo: è scuola di pilotaggio per aeroplani e ultraleggeri, Scuola Nazionale Elicotteri e un centro di aeromodellismo riconosciuto a livello internazionale (i ragazzi sono ai primi posti nei campionati mondiali di questo sport). La scuola di volo è ai vertici nazionali per la preparazione impartita ai loro piloti. Un nutrito numero di loro ex allievi si trova al servizio della Protezione Civile per lo spegnimento di incendi e il soccorso su Canadair ed elicotteri. È stata la prima scuola civile di volo su elicotteri costituita in Italia. Effettua anche corsi di volo acrobatico (è dotata di Simulatore di volo) e corsi per droni multicottero. Ingresso gratuito. Prenotazione non obbligatoria.