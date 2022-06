La rassegna Elementi prosegue con la musica del duo Nuova Superficie e Sara Berts

Continua terza edizione di Elementi, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA durante il lockdown del 2020 con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo. Venerdì 24 giugno, all’interno della suggestiva Galleria vegetale di Cotignola presso il Parco della Chiesa di S. Maria Assunta in Cassanigo, alle ore 19 in apertura di serata, verrà presentato l’intervento sonoro site-specific di Nuova Superficie, duo formato dai musicisti sperimentali Giovanni Lami ed Enrico Malatesta. A seguire, l’artista Sara Berts, compositrice e producer torinese, presenterà il suo live, in cui miscela registrazioni ambientali con sonorità elettroniche prodotte con un sintetizzatore analogico Buchla.

Il luogo. Nel secondo dopoguerra, don Giovanni Rosetti, parroco di Cassanigo, piantò a fianco della chiesa due file di aceri campestri, allora utilizzati di frequente per creare siepi, ma anche per sostenere i vigneti. L'idea del parroco era quella di creare un campo da bocce per i parrocchiani. Gli alberi crebbero, fino a quando qualche decennio più tardi, don Dante Albonetti ebbe l'idea di far piegar le piante, che anno dopo anno, crescendo, definirono sempre più nettamente la galleria come la vediamo oggi. Don Dante la chiama “Galleria verde” o “Cammino dell'infinito”: è un'opera d'arte che ha impiegato oltre 70 anni a prendere forma, e che è ancora in evoluzione. È un luogo che si presta alla convivialità in tutte le sue forme, specialmente nei mesi estivi, quando l’ombra offre temperature miti e il verde appaga lo spirito.