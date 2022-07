Ancora un appuntamento live con "Elementi"

Fino all’8 agosto 2022 va in scena la terza edizione di ELEMENTI, la rassegna di musica contemporanea ideata dalle associazioni MU e MAGMA durante il lockdown del 2020 con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.



Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’estate la rassegna espande il suo raggio d’azione con un calendario di dieci appuntamenti che attraversano tutta la Romagna, potenziando il legame tra suono, arte e natura. Tra Faenza, Cervia, Cesenatico e altri sei comuni della Bassa Romagna (Lugo, Fusignano, Cotignola, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda), i luoghi simbolici selezionati per questa edizione si trasformeranno in un affascinante palcoscenico in cui gli spettacoli proposti si astraggono in una dimensione quasi surreale.



Domenica 31 luglio si torna nella Salina di Cervia, con due eventi. Il primo, a cura dell’artista Inglese Tim Shaw con il progetto Augmented Walking / Ambulation, una sound walk (evento già sold out) abbinata al live set che l’artista realizzerà in tempo reale attraverso la tecnica del field recording e che la gente ascolterà in cuffia. Si partirà dall’area del Centro Visite Saline adiacente al nuovo sito archeologico della “vecchia Cervia” (Via Bova, 61) e attraversando il cuore della Salina si arriverà all’edificio Torre Esagonale in cui si esibirà in acustico la sassofonista Laura Agnusdei, la seconda artista coinvolta (posti limitati, su prenotazione). Il suo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica, per l’occasione il sax svolgerà la principale voce narrante in relazione con il paesaggio sonoro presente. Nota in passato come Torre dell’acquedotto, la Torre Esagonale fu costruita nel Seicento ed è stata riqualificata nel 2015: oggi è oggetto di un progetto di valorizzazione dei fabbricati presenti all’interno dell’importante area umida.



Tim Shaw è un artista che lavora con suoni, luci e mezzi di comunicazione. Attraverso performance musicali, installazioni e passeggiate sonore, Shaw è interessato a come gli ambienti di ascolto possono essere costruiti o esplorati utilizzando una vasta gamma di tecnologie. Lavora con field recording, elettronica, video, sintesi modulare, oggetti sonori, hardware self-made e software fai da te. Ha lavorato con Chris Watson, Phill Niblock, John Bowers & Dirty Electronics.



Laura Agnusdei è una sassofonista e musicista elettronica bolognese (classe 1990), diplomatasi in sax classico al Conservatorio G.B. Martini di Bologna, ha successivamente conseguito un Master in musica elettronica in Olanda, all' Institute of Sonology di Den Haag. Il suo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica, creando paesaggi sonori all'interno dei quali il sax rimane la principale voce narrante. Sospesa tra l'uso della melodia e la ricerca timbrica, residui di forma canzone e squarci improvvisativi, la sua musica amalgama diverse fonti sonore (acustiche, digitali e analogiche).



La terza edizione di ELEMENTI è realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e il Parco della Salina di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Lugo, Comune di Fusignano, Comune di Cotignola, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bagnara di Romagna, Comune di Massa Lombarda, Comune di Cesenatico, Comune di Faenza.



Augmented Walking / Ambulation di Tim Shaw è già sold out.



Ingresso gratuito per il live di Laura Agnusdei con posti limitati su prenotazione alla mail: riservaree@gmail.com





