La rassegna "Elementi" si chiude con performance, picnic e dj set alla Casa del Diavolo

Domenica 13 agosto si conclude la quarta edizione di Elementi, rassegna di musica contemporanea itinerante ideata dalle associazioni Mu e Magma con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo. I live gratuiti sono dedicati a raccolte fondi specifiche destinate direttamente alle persone colpite dall’alluvione di maggio, con l'invito a prendere parte alla ricostruzione culturale e paesaggistica del territorio.



L'ultimo appuntamento di Elementi si svolgerà ad Alfonsine, presso la Casa del Diavolo e dell'Agnese, in un lasso di tempo dilatato, a partire dalle ore 18 fino a tarda notte. Si partirà con momenti d'ascolto, per poi passare ai live immersi nella natura e ai dj set, per un pubblico trasversale sia dal punto di vista generazionale che da quello degli interessi musicali. Sarà proposta una performance live a cura del progetto artistico londinese Japan Blues Meets The Dengie Hundred, seguita dai dj set dei due progetti singoli. La serata vedrà anche il dj set di aka.Zato, selectors di Bristol e fondatore del progetto Inis.eto, e il live strumentale di Twoonky, progetto del duo eclettico bergamasco formato dai fratelli Simone e Michele Bornati.



A circa 8 km dal centro di Alfonsine, nei pressi dell'affluenza del torrente Senio nel fiume Reno, all'interno dello stesso ampio cortile ombreggiato, si trovano la Casa del Diavolo e la Casa dell’Agnese. Quest'ultima fu scelta dal regista Giuliano Montaldo per la realizzazione del film L’Agnese va a morire nel 1975 e in estate è oggi cornice di suggestivi spettacoli teatrali.



Programma musicale

ore 18:00 / selezione musicale d'ascolto - MAGMA/MU

ore 19:00 / dj set - aka.Zato

ore 21:00 / live - Japan Blues Meets The Dengie Hundred

ore 22:00 / dj set - The Dengie Hundred

ore 23:00 / dj set - Japan Blues

ore 00:00 / live - Twoonky



È possibile prenotare la cena pic-nic (classico o vegano) a cura di Pan di Zucchero, telefonando al 333 7814691. Ingresso gratuito.