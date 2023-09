"Elementi". l'ultimo appuntamento cambia sede

Domenica 24 settembre – a causa del maltempo previsto per il fine settimana – l'ultimo live della rassegna di musica contemporanea itinerante ELEMENTI si trasferirà dal Bosco Urbano di Conselice all'Auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano. La manifestazione ideata da MU e MAGMA con l’intento di ritrovare una dimensione performativa all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale, concluderà con ques'ultimo appuntamento la raccolta fondi specifica destinata direttamente alle persone colpite dall'alluvione, per una ricostruzione culturale e paesaggistica del territorio romagnolo.



A partire dalle ore 17.30 fino alle 19, l'Auditorium Correlli vedrà esibirsi due artisti italiani in una performance acustica: Francesco Toninelli e Maria Valentina Chirico presenteranno il loro progetto Enkidu, Ártemis, che combina la poesia sonora con l'uso di strumenti tradizionali e moderni. La performance esplorerà la relazione tra suono e natura, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e coinvolgente.



Francesco Toninelli è un compositore e performer fiorentino. La sua ricerca musicale si articola attualmente tra cinema per le orecchie, teatro musicale e rievocazione genealogica di suoni passati, anche attraverso l'uso di oggetti obsoleti come il nastro magnetico o strumenti con accordature antiche. Alcune parole chiave possono essere narrazione, eroismo, patetico, barocco, ruralità, tutte in chiave di una pratica che guarda al passato più che al futuro. Come percussionista è legato alle esperienze del riduzionismo e del gruppo Wandelweiser. Ha collaborato tra gli altri con Michal Biel, Valeria Miracapillo, Renato Grieco, Vincent Yuen Ruiz, Marco Baldini. Ha pubblicato su Kohlhaas, 901 editions (con Ensemble Ektos), Falt, Howard records.



Maria Valentina Chirico si forma come cantante di musica barocca, classica e contemporanea a Berlino e Torino, esibendosi in numerosi teatri e festival ed espandendo il suo repertorio di musica sacra e contemporanea. Innamorata del loro suono sin da bambina, ha cominciato a collezionare armonium dimenticati da chiese e vecchi musicisti, fino a riceverne, nella notte di San Nicola del 2018, uno creato a mano dal Klaus Langer Harmoniumwerkstatt. Ha iniziato a comporre musica per il teatro ed il cinema ed è ora concentrata sulla musica per fiabe e canzoni su animali, bambini, piante, sogni.



La quarta edizione di ELEMENTI è realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con il Comune di Cervia e il Parco della Salina di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno), l’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Cesenatico e il Comune di Faenza.



L’evento del 24 settembre è stato co-finanziato da Visit Romagna.



Ingresso gratuito



Per maggiori informazioni:

riservaree@gmail.com



Facebook: @elementi.zone https://www.facebook.com/elementi.zone