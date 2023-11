Elena Bucci torna in scena con "Ovunque terra mater matrigna"

Indirizzo non disponibile

Lunedì 20 novembre alle ore 20.45 il palcoscenico del Teatro Comunale di Russi sarà nuovamente aperto al pubblico per il secondo appuntamento del progetto Il Circolo delle arti, ideato da Elena Bucci, con la collaborazione di Marco Sgrosso, curato da Nicoletta Fabbri e la compagnia Le belle bandiere, con il sostegno del Comune di Russi e della Regione Emilia Romagna.

"Ovunque terra mater matrigna" è il titolo della seconda serata del progetto, che vede in scena Elena Bucci, Simona Campisi, Nicoletta Fabbri, Agata Marchi, Daniela Piccari, Valerio Pietrovita, Marco Sgrosso, Giulia Torelli, al pianoforte e alla fisarmonica Christian Ravaglioli, alla drammaturgia e cura del suono Raffaele Bassetti, alle luci Roberto Passuti, al video Stefano Bisulli.

“Racconteremo e ascolteremo storie, in teatro, musica e immagini, di chi fa parlare la propria terra, qui e ovunque e di chi fa parlare ogni luogo come fosse il suo – dice Elena Bucci – Cercare di conoscere la propria terra è aprire una porta magica, diventare cittadini ovunque, ovunque avere una patria. Il mondo diventa un grande libro, ogni angolo del paesaggio è una pagina, ogni persona che passa una storia. Ovunque parlano le pietre, parlano le case, parlano le persone anche se stanno zitte, parla anche l’aria e racconta quello che non si vede più.”

A fine serata si apre lo spazio dedicato a domande, osservazioni, pensieri, altri racconti, interviste. Le registrazioni, le foto e i documenti delle serate confluiranno nell’Archivio vivo della Compagnia Le belle bandiere, a disposizione del pubblico su appuntamento e situato nella Sala Nomadea, via Giordano Bruno 24, a Russi. La terza ed ultima serata del progetto è prevista il 19 dicembre. Appuntamento alle ore 20.45, ingresso gratuito, posti limitati, è necessaria la prenotazione.