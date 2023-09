Da Elisa a Manuel Agnelli: svelato il programma del Mei 2023

Grandi nomi sul palco per la nuova edizione del Mei. Il Meeting delle Etichette Indipendenti, che si svolgerà a Faenza dal 6 all'8 ottobre, porta eccellenti artisti della musica italiana in piazza per tre giorni di eventi e concerti. Lo "StraMei", questo il titolo della nuova edizione, propone fra i tanti due nomi importanti come quelli di Elisa e Manuel Agnelli, ma si tratta solo di due dei vari protagonisti della kermesse.

Il Mei parte infatti venerdì 6 ottobre con Gli Alluvionati del Liscio, Nicolò La Quercia e la Filuzzeria, la Banda del Passatore, Team Dance Borgo, La Storia di Romagna, Orchestrina di Molto Agevole di Enrico Gabrielli. Un'edizione che si presenta con uno speciale omaggio a Rodolfo Santandrea, in occasione del 40esimo anniversario della vittoria del Premio della Critica al Festival di Sanremo da parte del cantautore faentino con il brano La Fenice.

Sabato 7 ottobre ono attesi a Faenza altri grandi nomi. Spazio a Statuto, Gang, Lucio Corsi, Nobraino, Dolcenera, Savana Funk, Roberta Di Lorenzo, Etta, Hernandez & Sampedro, Alessandro Ristori, Lorenzo Lepore, La Noce ed Elisa. Domenica 8 il programma del meeting faentino vede ancora la presenza di Veronica Rudian e Manuel Agnelli.

Oltre a questi ospiti e ai concerti che dovranno ancora essere presentati nel dettaglio, al Palazzo del Podestà si terrà quest'anno la Fiera del Disco di Faenza, evento che riunisce espositori provenienti da tutta Italia e che propone anche alcuni interessanti appuntamenti, come i firmacopie con Maurizio Solieri (storico ex chitarrista di Vasco Rossi), il chitarrista Cristian “Cicci” Bagnoli e la band Superstereo.