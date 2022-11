Elisabetta Pozzi racconta i conflitti generazionali sul palco con "The children"

Uno spettacolo importante, che affronta temi urgenti come l’ambiente, l’equilibrio tra responsabilità individuale e collettiva, il cortocircuito relazionale tra generazioni, il senso di ipoteca dell’uomo contemporaneo sul proprio futuro e quello del pianeta. È The Children, pièce di Lucy Kirkwood (tradotta da Monica Capuani), interpretata da Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti per la regia di Andrea Chiodi.

Prodotto da Centro Teatrale Bresciano e La Contrata di Trieste, lo spettacolo andrà in scena giovedì 1 e venerdì 2 dicembre al Teatro Goldoni di Bagnacavallo e sabato 3 e domenica 4 dicembre al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia (ore 21). Biglietti Bagnnacavallo: da 18 a 28 euro. Biglietti Cervia: da 15 a 26 euro. In entrambe le città, gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico nei rispettivi Ridotti nel secondo giorno di permanenza: il 2 dicembre al Teatro Goldoni e il 4 dicembre al Comunale Chiari. Gli Incontri si terranno alle ore 18 e sono a ingresso gratuito.

Hazel e Robin, ingegneri nucleari in pensione, vivono in un cottage sulla costa della Gran Bretagna mentre il mondo intorno a loro sembra cadere a pezzi. Il loro desiderio di una vita tranquilla e il bisogno di tornare a un’apparente normalità dopo il terribile disastro ambientale che ha messo in ginocchio la città vengono violentemente messi alla prova dall’arrivo di Rose, una vecchia amica e collega, che si presenta con una richiesta che cambierà per sempre la loro vita e riporta a galla le complessità del loro passato.