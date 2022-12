Va in scena la storia della principessa “Ella”

Il Teatro San Giuseppe di Faenza, in collaborazione con L’In…Stabile Compagnia, presenta lo spettacolo "Ella". Lo spettacolo va in scena il 26 dicembre alle 17.15 e verrà riproposto il 6 gennaio (sempre alle 17.15) e il 7 gennaio alle 21.

C’era una volta una principessa, anzi no, ricominciamo da capo: c’era una volta Ella. La vita l’ha messa a dura prova, ma lei ha sempre cercato di risolvere le cose con gentilezza e coraggio, nonostante abbia incontrato per la sua strada persone… non altrettanto cortesi. Ma, in realtà, una principessa nella nostra storia c’è: eccome se c'è! Una principessa piena di buoni ideali, che non si darà mai per vinta. Prenotazioni 370 3255878 (solo tramite messaggio Whatsapp o SMS) Prezzi biglietti: Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 (ragazzi fino a 12 anni o tesserati ANSPI, AGESCI o Azione Cattolica).