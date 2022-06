Eloisa Atti, Michele Fenati e Flints: un'estate di spettacoli nel Pavaglione

Estate 2022 ricca di eventi nel centro di Lugo. La rassegna culturale, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, vedrà salire sul palco del Pavaglione e del Chiostro numerosi artisti nei mesi di giugno, luglio e agosto. Tutti gli eventi avranno ingresso libero senza obbligo di prenotazione.

“La nostra Fondazione - ha dichiarato il presidente Mattia Berti – ha programmato anche quest’anno una rassegna estiva che si pone in continuità con quelle degli anni precedenti; tenuto conto della riduzione dei vincoli per manifestazioni all’aperto presenti negli ultimi due anni per le note motivazioni, sono stati messi a calendario un maggior numero di eventi ma, soprattutto, si ritorna con un programma importante anche nello storico Chiostro del Monte, al quale la Fondazione è molto legata e che ha ospitato tutte le edizioni prima della pandemia".

"Moltiplicato l’impegno di tutti per la programmazione sia al Pavaglione, sia nel Chiostro, la formula rimane quella solita - chiarisce Berti - la Fondazione mette a disposizione le strutture fisse, gestisce la promozione e l’accoglienza, mentre gruppi prevalentemente del nostro territorio, in genere di livello amatoriale, ma sempre di qualità, portano in scena il frutto della loro passione artistica e capacità espressiva. L’ingresso è libero e l’eventuale richiesta di un’offerta all’ingresso è gestita in autonomia dal gruppo che si esibisce”.

Il programma

Gli eventi di giugno partono lunedì 6 al Pavaglione con gli Eloisa Atti Quintet. Il gruppo jazz si esibirà dalle 21.30. Il giorno seguente, ci sarà aria di flamenco al Pavaglione, con i Compania Alquimia Flamenca che porteranno sul palco “Aire de Sevilla” grazie alle letture di Paolo Parmiani e al violino di Matteo Pennazzi.

Giovedì 9 giugno, nel Chiostro del Monte, i ragazzi del Liceo di Lugo presentano, nell’ambito del “Laboratorio di Teatro e Legalità”, il progetto teatrale tratto da Antigone, nota tragedia di Sofocle. Lo spettacolo dal titolo “da che parte stai” inizierà alle 21.15.

Dal 15 al 19 giugno, tutte le sere, dalle 21.15, il Chiostro del Monte Lugo ospiterà la rassegna dal titolo “La storia siamo noi” a cura dell’Associazione “Storia e Memoria della Bassa Romagna”, con la presentazione di libri ed incontri con gli Autori. Il 28 e 29 giugno si torna al Pavaglione, con le seguenti programmazioni a partire dalle ore 21.30: il 28 con l’incontro musicale “Senti come canto! E…sfumature di allegria” a opera di Anffas Onlus Lugo e della Scuola di Canto “T’Incanto Musica”. La sera successiva, 29 giugno, il Centro Studi Danza a.s.d. di Lugo, presenta lo spettacolo “Light of the world”.

Gli appuntamenti musicali del mese di luglio sono tutti ospitati dal Pavaglione e cominceranno, lunedì 4, sempre alle ore 21.30, con l’esibizione “Dall’opera…all’operetta” degli operisti Paola Cigna e Maurizio Leoni accompagnati dal pianista Monica Ferrin. A seguire, nella serata di giovedì 7, ritorna la rock band FLINTS con un programma tutto dedicato ai Beatles; proporranno i migliori successi internazionali dello storico quartetto inglese nello spettacolo musicale intitolato “All you need is love”.

Giovedì 21 luglio, si esibiranno al Pavaglione Michele Fenati (voce e chitarra), Gabriele Felici (violoncello), Nicoletta Bassetti (violino) e Vincenzo Fabbri (piano/clavietta) con un concerto tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Nella sera di martedì 26 luglio sarà possibile assistere all’esibizione “Musica… e cuore” a sostegno della L.I.L.T e per ricordare il dottor Sanzio Senni. Per concludere il calendario degli eventi artistici, martedì 2 agosto il coro gospel The colour of Freedom di Bagnacavallo, diretto da Cecilia Ottaviani, presenterà “Rejoice!”