Emagiosef porta in concerto il suo nuovo album e raccoglie fondi per i bambini del Senegal

Venerdì 3 giugno, ore 20.30, appuntamento con la musica e con la solidarietà al Teatro Rasi di Ravenna. Beppe Aurilia, in arte Emagiosef, presenta in concerto il suo quarto album insieme alla Band Freestyle e ad alcuni musicisti del Teatro-Opera di Kiev per sostenere i progetti solidali nelle periferie di Dakar (Senegal). Una parte dell incasso della serata andrà infatti in beneficenza all'associazione Senegalese Takkuligey per sostenere progetti in aiuto dei bambini di Dakar. Ingresso 13-10 euro.