Emilia Romagna Festival torna nel Ravennate con la Toscanini, Massimo Felici e Dimitrios Soukaras

Grandi autori e interpreti internazionali per la stagione 2022 di Emilia-Romagna Festival, un lungo viaggio intorno al mondo in 48 tappe, dalla classica al jazz, dall’antico al contemporaneo, fino alle tendenze musicali più innovative. Dal 5 luglio al 9 settembre, con un’anteprima speciale il 21 giugno, grandi artisti internazionali e giovani talenti arrivano in 30 differenti location della nostra Regione. Tanti gli appuntamenti anche in provincia di Ravenna.

Emilia-Romagna Festival nel Ravennate

Tra le date ravennati del festival è sicuramente molto atteso l'appuntamento di agosto con un concerto dove la chitarra sarà la protagonista assoluta, ne sarà interprete Massimo Felici, ritenuto uno dei migliori chitarristi europei, che eseguirà pagine di Brouwer, Castelnuovo-Tedesco, Asencio, Dodgson, Giuliani, Cimarosa e Purcell (23 agosto, Museo Carlo Zauli, Faenza).

In occasione dei cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il 7 agosto al Chiostro del Carmine di Lugo, il festival intende ricordarlo e omaggiarlo con Storia di un Gesù, progetto realizzato insieme al Plautus Festival, che vede I Solisti della Filarmonica Vittorio Calamani con Massimo Mercelli al flauto e Guido Barbieri voce recitante, qui anche autore dei testi insieme a Fabiana Piersanti, rievocare attraverso compositori come Bach, Spinosa, (commissione ERF), Debussy e Nyman le immagini del Vangelo secondo Matteo, insieme al suo indimenticabile protagonista Enrique Irazoqui, scomparso nel 2020.

Tra gli altri progetti speciali, La Vie in Blue, con il Gershwin Quintet, ensemble al femminile composto da quattro sax e un pianoforte, qui insieme alla cantante e arrangiatrice sammarinese, Sara Jane Ghiotti, per un omaggio al compositore George Gershwin e alla grande cantante francese Edith Piaf (8 agosto, Giardino della Rocca “T. Melandri”, Russi); e la rassegna In Tempo, una serie di appuntamenti dalla musica classica al jazz, in luoghi prestigiosi di Faenza.

Emilia Romagna Festival da sempre si impegna nella promozione delle nuove leve del concertismo nazionale e internazionale, collaborando con alcuni dei migliori Concorsi di Musica internazionali e ospitando ogni anno chi ne ha raccolto gli allori. Torna così anche per questa edizione Primo Premio! la storica sezione dedicata ai giovani interpreti provenienti da prestigiosi concorsi italiani e internazionali. Nel Ravennate arriva il Risus Quartet, quartetto d’archi al femminile proveniente dalla Corea del Sud, in residenza al festival, vincitore del primo premio e della medaglia d’oro al prestigioso Fischoff Chamber Music Competition (USA), (2 agosto, Rocca, Riolo Terme).

Di giovani talenti in ascesa è composta anche La Toscanini Next - orchestra in residenza a ERF 2022- già ricordata per il concerto di chiusura dal titolo emblematico “Colonne sonore da Oscar”; il concerto sarà preceduto dalla proiezione in anteprima assoluta di "27 dollari, the DREAM", un cortometraggio di 12 minuti realizzato da Imagem in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna e il Teatro Comunale di Bologna e la sua Scuola dell’Opera. La Toscanini Next sarà protagonista, sia in formazione da camera sia come ensemble, di altre tre tappe di altissima caratura, dalla musica classica alle colonne sonore più note del cinema: la prima, il 13 luglio, al Parco Piancastelli di Fusignano.

Arrivano poi il duo composto dal virtuoso di bandoneon Giancarlo Palena e dal pluripremiato chitarrista Dimitrios Soukaras con musiche di Piazzolla e Chiacchiaretta (20 luglio, Giardino della Biblioteca Comunale, Alfonsine); il duo formato dall’arpista Agnese Contadini, che pur giovanissima sta riscuotendo lodi e menzioni anche a livello internazionale, e dall’affermato flautista Filippo Mazzoli, entrambi romagnoli, con Masterpieces for Flute and Harp (26 luglio, Rocca, Riolo Terme); l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni diretta da Federico Mondelci, da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale,(1 agosto, Rocca, Bagnara di Romagna); ; il giovane pianista Francesco Maria Navelli con un concerto in memoria della nota pianista Paola Bruni, originaria di Alfonsine, scomparsa prematuramente nel 2019 (24 agosto, Giardino della Biblioteca Comunale, Alfonsine).