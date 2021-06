Emma Nolde, Giancane e Paola De Angelis: la musica torna protagonista con “Peter Pan in 3d”

Per il settimo anno ritorna sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, storico stabilimento balneare con oltre 20 anni di attività, la rassegna “Peter Pan in 3d” che porta le più importanti voci della scena musicale italiana a raccontarsi con interventi elettro acustici dal vivo accompagnati dalle domande del direttore artistico della rassegna Luigi Bertaccini. Una settima stagione che giunge all’insegna di un secondo post lockdown complesso e difficile per tutti e in particolare per il mondo dello spettacolo.

Dopo la scorsa edizione tutta rivolta alla musica della nostra regione, per questa nuova stagione si ritorna a cercare tra nomi storici e nuove realtà, con una forte presenza al femminile. Tra gli ospiti più noti ci sono senza dubbio GianMaria Accusani leader dei Prozac+ e dei Sick Tamburo che si presenta in bella solitudine per raccontare la sua storia musicale il 23 giugno, Umberto Maria Giardini con lo pseudonimo con cui ha iniziato la sua carriera e con cui ha inciso il suo ultimo disco, ovvero Moltheni in formazione elettrica (il 14 luglio) e il romano Giancane con la sua rabbia ironica ed iconoclasta (21 luglio).

Ci saranno poi Beatrice Antolini straordinaria polistrumentista e oramai parte integrante della formazione di Vasco Rossi il 30 giugno, la giovanissima cantautrice Emma Nolde tra i nomi più apprezzati della nuova onda autoriale italiana, il 28 luglio, e la oramai “classica” radio in spiaggia che vede la presenza di due conduttrici storiche come Paola De Angelis che racconterà Nick Cave (8 luglio) e Silvia Boschero (4 agosto). Dopo Ferragosto invece le ultime due date saranno ad appannaggio di un promettentissimo trio toscano i Tonno (18 agosto) e di Enrico Farnedi a rappresentare lo spirito della musica della Romagna il 25 agosto.

Come sempre le serate saranno anticipate dalla Radio in Spiaggia in collaborazione con i dj di Melody Box dalle 20. L'ingresso è libero, ma è necessario prenotare per poter trovare un posto ai tavoli del locale.