La cantautrice Emma Nolde presenta dal vivo in nuovo album "Dormi"

Passa anche dal Ravennate il nuovo tour di Emma Nolde. La cantautrice toscana sarà il 23 dicembre al Bronson di Madonna dell'albero per presentare il nuovo album “Dormi”. Si preannuncia un live potente ed emotivo, come Emma ha già abituato il suo pubblico. Accompagnata dai suoi musicisti Marco Martinelli, Andrea Beninati e Francesco Panconesi, sul palco Emma Nolde porterà un nuovo spettacolo, con brani inediti e nuovi arrangiamenti. Live set di quattro elementi con chitarra, basso, piano, violoncello, sax, batteria, synth e percussioni per uno spettacolo che vuole colpire, ed al contempo svelare, ripercorrendo i brani di “Toccaterra” e finalmente portando sul palco quelli del nuovo lavoro “Dormi”.