Emozioni di tramonto su tela alla Baiona

Pittura su cavalletto del tramonto romagnolo! Ammiriamo insieme il tramonto nelle valli della Baiona. Osservandolo e contemplandolo potremo imprimere la fotografia del tramonto nei nostri cuori e sulle tele da pittura en plein air.



I laboratori emozionali di pittura all'aperto sono considerati in Europa tra i più importanti, soprattutto per i bambini poiché permettono di attivare meccanismi di osservazione, concentrazione, pazienza ed espressione. La tecnica pittorica infatti è altamente espressiva e aiuta i bambini a portar fuori e condividere anche le emozioni più nascoste.



Ti aspettiamo sabato 5 settembre alle ore 19:00 al parcheggio del Capanno Garibaldi in Via Baiona. Da lì ci sposteremo verso le valli per posizionarci in un "belvedere" comodo per lo svolgimento del laboratorio.



Il laboratorio durerà circa un'ora, più o meno il tempo del tramonto... mi raccomando fai una merenda abbondante così da poter resistere ad una cena un po' tardiva!



Il costo del laboratorio è di 20 €, compreso il materiale per la pittura e la tela che porterai a casa come ricordo!



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria! Chiama Silvia al 392.0005160



Per maggiori informazioni segui @kidlights su Instagram (https://www.instagram.com/kidlights)