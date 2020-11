Energia e simpatia in concerto con Fulvia

Non si arrestano gli appuntamenti musicali all'Abbey Road di Cervia. Sabato 7 novembre è tempo di un nuovo live all'ora di pranzo con protagonista Fulvia. Musica a partire dalle 12.30.

Nata a New York con la musica nelle vene, arriva una montagna di capelli rossi e ricci, una valanga di carica e simpatia. Tra voce e chitarra, Fulvia porta in concerto tutta la sua energia cercando di far sorgere un sorriso sul volto dei suoi fan.

Prenotazioni allo 0544971649 (tra le 7 e le 15) o Whatsapp al 3479813854.