Energia e sinfonia: La Rappresentante di Lista in concerto con l'orchestra Corelli

La Rappresentante di Lista 'incontra' sul palco l'Orchestra Arcangelo Corelli. Succede il 17 luglio, ore 21.30, al Pavaglione di Lugo, con un concerto che fa parte del programma del Ravenna Festival 2022.

“Queer Music”, musica che supera le differenze, dimentica il “senso” stesso di confine ed evoca l’azzeramento del “genere”: è questo lo spirito del racconto sonoro della Rappresentante di Lista, la formazione nata nel 2011 dalla mente di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina – radici siciliane affondate nel teatro, poi germogliate in dischi indipendenti e in un successo approdato alle sonorità orchestrali del palco di Sanremo.

Una dimensione, quella “sinfonica”, che viene approfondita al fianco di una compagine avvezza alle contaminazioni come la “Corelli”, e a Carmelo Emanuele Patti, composer affermato tra etichette internazionali e piattaforme universali (Netflix per tutte). Per far emergere quella vena “molto sofisticata” che anche l’Accademia della Crusca ha riconosciuto alla canzone sanremese “Ciao ciao”.

Biglietti da 20 a 30 euro.