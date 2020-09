L'ensemble La fonte musica chiude la stagione di "Libera la musica"

L’ultimo appuntamento della quarta stagione di Libera la musica – realizzata da Accademia Bizantina – si svolgerà al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 29 settembre, alle ore 21.

“La fonte musica” è un ensemble fondato e diretto da Michele Pasotti, nato per interpretare la straordinaria stagione musicale di passaggio tra l'età medievale e quella umanistica (ca.1320-1440, con particolare attenzione al Trecento italiano). Al centro dell'idea di interpretazione de “La fonte musica” sta il "tornare alle fonti" (da cui il suo nome), alle radici della polifonia medievale, al senso dei testi lirici e delle scelte compositive, un'attenta decifrazione della retorica e della grammatica musicale per comprendere e tradurre con un'attitudine sperimentale per noi, oggi, una stagione musicale straordinariamente creativa e raffinata ancora troppo poco conosciuta.

E non poteva mancare anche la novità (molto apprezzata dal pubblico) di quest’anno di Libera la musica, ossia l’appuntamento prima di ogni concerto con l’aperitivo in compagnia del musicologo: torna così Bernardo Ticci, con il quale approfondire al Chiostro di San Francesco (a pochi metri del Goldoni) il programma che verrà eseguito.

I biglietti sono acquistabili online a questo link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/un-giorno-danzando/149587 oppure la sera del concerto presso la biglietteria del teatro Goldoni a partire dalle ore 20.