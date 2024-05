Due icone hip hop al Frogstock Festival: per la prima volta insieme Ensi e Nerone

Sono quasi tutti noti i nomi che prenderanno parte alla 29esima edizione di Frogstock, il festival organizzato a Riolo Terme dal 21 al 24 agosto dall’associazione Culturale Clips Rag & Rock con il prezioso supporto di Romagna Concerti. Dopo gli annunci di Nobraino e Stunt Pilots, decisi anche i nomi dell'ultima serata del festival.

Sabato 24 agosto saliranno sul palco due pesi massimi dell’hip hop italiano e icone assolute di freestyle, Ensi E Nerone. Amici di lunga data, ma per la prima volta insieme, i due rapper sono tornati nel 2023 dopo una lunga pausa, con un nuovo album. "Brava Gente" è un album che racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film “The Good Fellas” di Martin Scorsese ma in chiave contemporanea e hip hop, al di fuori dei cliché e degli stereotipi

Una collaborazione, quella tra Ensi, classe 1985, uno dei più importanti rapper italiani, bandiera del rap di Torino e attivo sin dai primi anni zero, e Nerone, classe 1991, noto per essere uno dei più grandi freestyler italiani, che si basa sulla stima e il rispetto reciproci ma soprattutto sul desiderio di divertirsi insieme.