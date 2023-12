Equilibrio per corpo e mente: doppio appuntamento con lo yoga

Domenica 17 dicembre si tiene un doppio appuntamnto dedicato agli appassionati di yoga a Ravenna, nella Sala Dojo di via Coriandro 5. Prima sessione dalle 15.30 alle 17.00 con il Mantra flow yoga dinamico vinyasa "Sei la tua luce". Il Flow sarà unito al Mantra e alla meditazione per 90 minuti vigorosi e dinamici con sequenze creative e fluide. La sessione, adatta a tutti, prevede opzioni fornite dall’insegante per adattare la pratica ad ognuno. Occorrente: tappetino e felpa.

La seconda sessione è quella di Moonlight yoga, accompagnata dalle vibrazioni degli handpan. La sessione adatta a tutti nell'approccio Yin Flow è di tipo meditativo accompagnato dalle vibrazioni sonore e amplifica la ricettività del corpo e la quiete della mente. Un rilassamento unicamente designato per vivere nuova pace ed equilibrio mente corpo anima. Questo evento è ideale per incorporare nell’organismo vitamine, bioritmo e benefici congiunti di sessioni differenti integrate. Occorrente: abbigliamento comodo, cuscino e copertina, tappetino yoga.

A guidare le sessioni Greta Melecchi Trainer internazionale certificato, CHO, Yoga Educator, fondatrice di Mystikyogalab accompagnata da Marco Muratori esperto del suono e di tecniche vibrazionali. Greta e Marco collaborano dal 2017 con il comune intento di far vivere esperienze inebrianti e rigeneranti. Prenotazione necessaria whatsapp 3494343072.